Station Orbitale, le dimanche 20 juin à 10:00

BALADE HABITÉE ————– Départ à 10h Fin prévue à 12h30 Apportez votre pique-nique zéro déchet ! Pensez à vous munir de bonnes chaussures de rando, la balade dure environ 1h à 1h30 de marche. Partant au nord de Gajac, la randonnée vous amène à croiser différents habitats au cœur du bois des Sources. Tout d’abord, vous découvrez la Station orbitale, refuge péri-urbain qui surplombe la Jalle et prend la forme d’un curieux vaisseau labyrinthique. Chemin faisant, vous pénétrez plus encore dans le bois, vous longez la piste cyclable avant de croiser, comme sortie de nulle part, une étrange habitation, celle de l’artiste acrobate Marlène Rubinelli-Giordano et sa Maison faite de tubes de métal, où les murs, les fenêtres et le toit sont ouverts sur le monde. Vous continuez votre odyssée et trouvez le Haut-Perché, un autre refuge péri-urbain. Vous vous installez confortablement dans une petite clairière pour écouter avec attention Mazarine Pingeot, écrivaine et professeure agrégée en philosophie à l’université Paris 8. Comment habiter la nature est le point de départ de cette conférence philosophique à ciel ouvert. Après une marche de retour, nous partageons un déjeuner sur l’herbe. **Ma Maison – Marlène Rubinelli-Giordano / Compagnie L’Mrgée** Marlène Rubinelli Giordano vous invite dans sa maison, faite de tubes de métal, murs, fenêtres et toit ouverts sur les mondes qui l’entourent, symbole de ses errances, mais aussi de ceux qui vivent l’enfermement au quotidien. Elle est si petite que sa tête dépasse, si légère aussi qu’elle la transporte sur son dos. Elle prend vie sous les doigts de l’acrobate trapéziste, elle frémit quand elle s’y suspend, mobile et immuable à la fois. Son corps s’y promène, s’y agrippe et s’y frotte. À la fois forteresse, abri et source d’instabilité, Ma maison est plus qu’un écho à l’imaginaire de nos habitats, ce spectacle offre un appel à la liberté.

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr

Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques.

Station Orbitale 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde



2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T12:30:00