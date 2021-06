SAISON (OU)VERTE / BALADE ANIMALE Bois d’Isaac, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Médard-en-Jalles.

SAISON (OU)VERTE / BALADE ANIMALE

Bois d’Isaac, le dimanche 27 juin à 10:30

BALADE ANIMALE ————– Départ à 10h Fin prévue à 12h30 Apportez votre pique-nique zéro déchet ! Munissez-vous de chaussures de rando, comptez entre 1h et 1h30 de marche Cette randonnée vous emmène dans des paysages presque lunaires, vous suivez des pistes ensablées, découvrez la faune et la flore de ce milieu humide. Ici, dans le bois d’Issac, à l’ouest de la Ville, on se rapproche davantage de l’océan, les pins maritimes poussent près des châtaigniers et autres chênes. Lors de cette balade, vous allez découvrir la richesse des lagunes, ces milieux ouverts dans la pinède qui abritent des espèces rares. Tout d’abord La Lagunasse, une large étendue d’eau où David Wahl, comédien-conférencier, nous embarque à la rencontre d’un curieux palmipède. Nous quittons La Lagunasse pour découvrir la lagune du Sorbier, qui forme un miroir d’eau naturel et exceptionnel. C’est à cet endroit que Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, fondatrice de Philoland et du Cabinet de Philosophie vous retrouve. Passionnée par la transmission à tous de la philosophie, elle partage ses idées et ses réflexions sur la question du vivant et de la biodiversité. Un pique-nique partagé vient clôturer cette escapade matinale. **La visite curieuse et secrète (extrait causerie) – David Wahl / Incipit** David Wahl connaît l’art de la rhétorique aussi bien que celle du vagabondage. Il nous embarque dans les prémices d’un voyage sous-marin, une plongée abyssale et mystérieuse à la rencontre de Dominique, un manchot royal, pensionnaire d’Océanopolis à Brest. « La stupeur est à la narration ce que la nageoire est au poisson », nous prévient-il. Prologue de cette visite curieuse et secrète, le comédien s’amuse à dévoiler des légendes ancestrales et des découvertes scientifiques, pour la plupart encore confidentielles. Laissons-nous aller aux révélations de ce conférencier et de son ami palmipède Dominique.

Tarif unique : 10€, réservation conseillée sur notre site internet : www.carrecolonnes.fr

Du 6 juin au 3 juillet, chaque week-end, venez arpenter avec nous les chemins de traverse en pleine nature où performances artistiques croisent pensées philosophiques.

Bois d’Isaac 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T10:30:00 2021-06-27T12:30:00