Saison (ou)verte #1

du lundi 7 juin au samedi 3 juillet à Divers lieux à Bordeaux

**Le 6 juin** **BALADE ENGAGÉE** **Départ à 10h** **Fin prévue à 12h30** Ce dimanche 6 juin, on vous embarque pour une balade engagée autour de la Vacherie de la Ville de Blanquefort. Départ à 10h ! Au programme, randonnée (facile!), conférence gesticulée par la Débordante Compagnie et solo dansé de Seydou Boro ! La balade sera inaugurée par Sophie Geoffrion, philosophe praticienne. **Les 7, 17, 18, et 28 juin** **LES CAUSERIES PHILO « FAIRE FLEURIR LES IDÉES »** **Dans le Jardin Secret du Carré** **Rdv dans le hall du Carré / Saint-Médard** Les causeries philo sont des ateliers philosophiques pour une douzaine de participants. Ils sont menés par Sophie Geoffrion, philosophe de terrain, fondatrice de Philoland et du Cabinet de Philosophie et auteure de l’Eloge de la pratique philosophique. Elle forme à l’exercice et à la joie de la pensée. Elle propose des causeries philosophiques autour de la thématique du jardin afin de construire un échange argumenté et éviter le simple débat d’opinion. Pratiquer la philosophie c’est la rendre accessible, enrichissante et vivante. **Le 20 juin** **BALADE HABITÉE** **Départ à 10h** **Fin prévue à 12h30** Partant au nord de Gajac, la randonnée vous amène à croiser différents habitats au cœur du bois des Sources. Tout d’abord, vous découvrez la Station orbitale, refuge péri-urbain qui surplombe la Jalle et prend la forme d’un curieux vaisseau labyrinthique. Chemin faisant, vous pénétrez plus encore dans le bois, vous longez la piste cyclable avant de croiser, comme sortie de nulle part, une étrange habitation, celle de l’artiste acrobate Marlène Rubinelli-Giordano et sa Maison faite de tubes de métal, où les murs, les fenêtres et le toit sont ouverts sur le monde. Vous continuez votre odyssée et trouvez le Haut-Perché, un autre refuge péri-urbain. Vous vous installez confortablement dans une petite clairière pour écouter avec attention Mazarine Pingeot, écrivaine et professeure agrégée en philosophie à l’université Paris 8. Comment habiter la nature est le point de départ de cette conférence philosophique à ciel ouvert. Après une marche de retour, nous partageons un déjeuner sur l’herbe. **Les 2 et 3 juillet** **BALADE IMMOBILE** **Départ à 21h – entrée des marais** **Fin prévue à 22h10** Vendredi 2 et samedi 3, présenté dans le cadre des Nuits des forêts, cette balade est une excursion immobile, un spectacle-promenade qui allie la pensée et les mouvements du paysage. La forêt joue le rôle d’espace interstitiel, à la fois lieu d’errance et de découverte. Dans ce parc arboré de 19 hectares, vous vous y immergez pour répondre à l’invitation joyeuse de Julien Fournet. Amis, il faut faire une pause est une pièce courte, manuelle, joviale pleine de forêts, de chutes d’eau, de lianes et de vagues. Un voyage d’une heure dix, intime et aventureux, un passage ludique et philosophique dans lequel nous avançons étape après étape, à la façon d’un conte initiatique, jusqu’au « lâcher tout » et se retrouver, derrière la forêt de la culture.

sur réservation, consulter le site dédié pour les détails

Au programme du 6 juin au 3 juillet, un mois d’arpentage dans les bois de Saint-Médard et Blanquefort

Divers lieux à Bordeaux 33000 Bordeaux Gironde



