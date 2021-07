Saison Musicale du Cloître Chalon-sur-Saône, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Chalon-sur-Saône.

Saison Musicale du Cloître 2021-07-16 – 2021-07-16 Place du Cloître Cloître Saint-Vincent

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

EUR 10 10 Réouvert en 2019 après d’importants travaux de conservation, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent offre aujourd’hui l’écrin idéal pour cette première saison musicale de onze concerts. Après avoir survécu aux épreuves du temps pour se révéler à nouveau, ce Cloître canonial restauré à l’identique recevra cette saison une programmation éclectique couvrant plusieurs époques et esthétiques musicales. Du récital de musique classique, au chant lyrique, en passant par la musique médiévale, ou les musiques du monde, vivez une soirée inoubliable dans un cadre architectural et historique d’exception. Venez découvrir ce chef d’œuvre de l’art gothique au son doux et mélodieux de timbres musicaux fascinants…

+33 3 85 48 37 97

Réouvert en 2019 après d’importants travaux de conservation, le cloître de la cathédrale Saint-Vincent offre aujourd’hui l’écrin idéal pour cette première saison musicale de onze concerts. Après avoir survécu aux épreuves du temps pour se révéler à nouveau, ce Cloître canonial restauré à l’identique recevra cette saison une programmation éclectique couvrant plusieurs époques et esthétiques musicales. Du récital de musique classique, au chant lyrique, en passant par la musique médiévale, ou les musiques du monde, vivez une soirée inoubliable dans un cadre architectural et historique d’exception. Venez découvrir ce chef d’œuvre de l’art gothique au son doux et mélodieux de timbres musicaux fascinants…

dernière mise à jour : 2021-07-07 par