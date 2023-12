Quintette de cuivres – Orchestre de Caen « Pomp and… » .. » Saison musicale d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 24 mai 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:00:00

fin : 2024-05-24

Qui aurait pu croire que la vie d’une truite puisse être si passionnante ?

En revisitant La Truite, la mélodie si célèbre de de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.

La mise en scène d’Eric Bouvron nous plonge dans un torrent où l’âme du classique rejoint l’instinct du corps…

Sous l’égide du factieux Eric Bouvron, les cinq larrons d’Accordzéâm enchaînent une série de joyeux trémolos, de pizzicati coquins, de chorégraphies ludiques et de jeux de mots désopilants..

Saison musicale d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer