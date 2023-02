Saison musicale des Invalides 2022-2023 CATHEDRALE ST LOUIS DES INVALIDES, 13 avril 2023, PARIS.

Saison musicale des Invalides 2022-2023 CATHEDRALE ST LOUIS DES INVALIDES. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-02-06 au ). Tarif : 17.0 à 38.5 euros.

MUSEE DE L’ARMEE présente ce concert Distribution Ensemble KSimone Menezes, direction Programme Debussy, Prélude à l’après-midi d’un fauneCopland, Appalachian SpringBorodine, Danses polovtsiennesPiazzolla, Libertango « Ce sera notre réponse à la violence : faire de la musique plus intensément, plus belle, plus dévouée que jamais. » (L. Bernstein) Les XIXe et XXe siècles ont été marqués par des conflits d’une ampleur jamais connue. Dans ce terrible contexte, la musique est restée une source de joie et d’espoir, et un moyen pour l’humanité de se rassembler. En réaction à cette violence, les compositeurs choisissent d’exalter la vitalité et le partage dans des œuvres au ton léger ou exubérant, comme pour contrer le désespoir ambiant. En écho, Simone Menezes et l’ensemble K proposent un concert en immersion célébrant la joie universelle. Tirant parti de l’acoustique et de l’architecture de la cathédrale Saint-Louis pour des effets de sons et lumières, les musiciens offrent une plongée dans l’univers mystérieux de Debussy, avant de nous surprendre avec les bouillonnantes Danses polovtsiennes de Borodine, inspirées des authentiques danses russes, et les espiègles quadrilles des pionniers d’Appalachian Spring de Copland. Musée de l’Armée – Les Invalides

