Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer 2è concert de la saison musicale à l’église de Plouguer avec le duo Dame Angèle, formé par Enora de Parscau et Yolaine Delamaire. Deux voix douces et espiègles se confondent dans leur harmonies à travers des chansons personnelles ou des gwerz arrangées avec sensibilité. +33 2 98 99 37 50 http://glenmor.bzh/index.php/fr/saison-culturelle/item/1259-saison-musicale-a-l-eglise-de-plouguer-1259 2è concert de la saison musicale à l’église de Plouguer avec le duo Dame Angèle, formé par Enora de Parscau et Yolaine Delamaire. Deux voix douces et espiègles se confondent dans leur harmonies à travers des chansons personnelles ou des gwerz arrangées avec sensibilité. dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

