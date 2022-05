Saison France-Portugal 2022 à la Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Cité des sciences et de l’industrie propose une semaine dédiée au Portugal et à sa culture avec deux projets labélisés par l’Institut Français de Paris, une projection du film jeunesse _Astronomie pour les petits_, de l’Exploratorio centre Ciência Viva de Coimbra, et un projet gastronomie avec des démonstrations culinaires présentées par la cheffe portugaise Catia Goarmon et animées par l’acteur franco-portugais Jorge Tomé. En echo à ces deux projets labélisés, le Lab de la Cité des bébés proposera une programmation compléte pour célébrer la culture portugaise avec différents animations pour les bébés et leurs parents. La Bibiothèque jeunesse se présente aussi comme un acteur actif qui organisera des ateliers pour tout le public autour de livres et auteurs portugais, avec la présence de l’illustratrice du film _Astronomie pour les petits,_ Cristina Sampaio.

À l’occasion de la journée mondiale de la langue portugaise, le 5 mai 2022, la Cité des sciences et de l’industrie propose à son public, du 3 au 8 mai 2022, une programmation lusophone originale. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

