Du 7 juillet au 27 août, le Mémorial de la Shoah organise un cycle de projections de films en plein air, sur son parvis. Gratuits et sur inscriptions, les films retracent des thématiques historiques liées au musée. Au programme Le 7 juillet : « Où est Anne Frank ! » d’Ari Folman. Le 9 juillet : « Elle s’appelait Sarah » de Gilles Paquet-Brenner. Le 10 juillet : « Les Guichets du Louvre » de Michel Mitrani. Le 24 août : « Le Voyage » de Fanny de Lola Doillon. Le 25 août : « Monsieur Batignole » de Gérard Jugnot. Le 27 août : « Un sac de billes » de Christian Duguay. Mémorial de la Shoah 17, rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Contact : https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenements/cinema-en-plein-air 01 42 77 44 72 https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts https://www.facebook.com/MemorialShoah/?ref=ts

