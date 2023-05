Saison estivale de la friche Plaine Air La Friche Plaine Air, 27 avril 2023, Paris.

Du jeudi 27 avril 2023 au samedi 16 septembre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 16h00 à 19h00

mercredi

de 14h00 à 18h00

mardi, jeudi

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Bienvenue à la friche Plaine Air, un lieu de proximité dans le quartier Python Duvernois ! Découvrez sa programmation sportive et associative variée à destination des habitants et des curieux : sport, jardins partagés, temps conviviaux et festifs, ateliers créatifs…

3, 2, 1… PARTEZ ! Plaine Air lance sa saison d’animations estivales !

Les beaux jours sont de retour, et le compte à rebours est lancé pour le début du programme estivale à la friche Plaine Air! Voici quelques dates à ne pas manquer…

Show Square (Jeudi 27 avril, 14h à 18h) : L’association Plus Loin organise une journée de fête sportive, avec tournois et initiations pour tous les âges ! Mais aussi ateliers créatifs, ateliers d’expériences scientifiques, jeux XXL, magicien…

Suivez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer!

Plaine Air en détail

La friche Plaine Air est un lieu de proximité, dans le quartier Python-Duvernois (Paris 20ème). Elle accueille une programmation associative variée à destination des habitant.es et des curieux.ses : sport, jardins partagés, temps conviviaux, ateliers créatifs…

Plaine Air est un projet porté par La Belle Friche et ses partenaires : Humanitaria, Les Compagnons Bâtisseurs, Yes We Camp et la Conciergerie Solidaire, sur un terrain mis à disposition par la Semapa pour une durée de 2 ans (2022-2024).

Un projet d’urbanisme transitoire soutenu par la SEMAPA et le Ville de Paris.

Prêt de matériel, infos et actualités du projet, réservation d’espace, programmation et proposition de contribution… La Conciergerie à Plaine Air est ouverte du mardi au dimanche ! Rendez-vous avec Taïeb, le concierge du lieu au niveau de la base vie, sur la friche.

La Friche Plaine Air 51 rue Henri Duvernois 75020 Paris

Contact : coordinationparis20@labellefriche.com https://www.facebook.com/PlaineAir/

Equipe Plaine Air Plaine est une friche sportive et associative de proximité!