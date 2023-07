Saison estivale de la friche Plaine Air La Friche Plaine Air Paris, 27 avril 2023, Paris.

Du jeudi 27 avril 2023 au samedi 16 septembre 2023 :

dimanche

de 15h00 à 18h00

samedi

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 14h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Bienvenue à la friche Plaine Air, un lieu de proximité dans le quartier Python Duvernois ! Découvrez sa programmation sportive et associative variée à destination des habitants et des curieux : sport, jardins partagés, temps conviviaux et festifs, ateliers créatifs…

3, 2, 1… PARTEZ ! Plaine Air lance sa saison d’animations estivales !

Les beaux jours sont de retour, et le compte à rebours est lancé pour le début du programme estivale à la friche Plaine Air! Voici quelques dates à ne pas manquer

Wheelz and feet (Vendredi 7 juillet, de 17h à 22h) : Chaussez vos rollers pour danser sur les sets des meilleurs DJ et vous émerveillez devant les shows avec l’association SOM! Pour les débutant.es, on n’a pas oublié les initiations au roller. Prêt gratuit de patins possible sur inscription sur place auprès de notre concierge Taïeb ou à l’adresse suivante : coordinationparis20@labellefriche.com

(Vendredi 7 juillet, de 17h à 22h) : Chaussez vos rollers pour danser sur les sets des meilleurs DJ et vous émerveillez devant les shows avec l’association SOM! Pour les débutant.es, on n’a pas oublié les initiations au roller. Prêt gratuit de patins possible sur inscription sur place auprès de notre concierge Taïeb ou à l’adresse suivante : coordinationparis20@labellefriche.com Initiation au parkour (Jeudi 13 juillet, de 14h à 16h) : L’association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutant.es comme expert.es sont les bienvenu.es, mais les enfants doivent être accompagné.es d’un.e adulte responsable!

(Jeudi 13 juillet, de 14h à 16h) : L’association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutant.es comme expert.es sont les bienvenu.es, mais les enfants doivent être accompagné.es d’un.e adulte responsable! Atelier scrapbooking (Samedi 15 juillet, de 14h30 à 18h) : venez créer, décorer ou personnaliser des objets avec l’association Tous Ensemble. Place à la créativité!

(Samedi 15 juillet, de 14h30 à 18h) : venez créer, décorer ou personnaliser des objets avec l’association Tous Ensemble. Place à la créativité! Atelier Musiques en friche (du Lundi 17 au Vendredi 21 juillet de 14h30 à 16h30) : Le réseau Mom’Artre convie les enfants à partir de 5 ans à jouer avec les sons et la musique en plein air. Ils découvriront des instruments et créeront leur propre percussion en recup! Le vendredi, les participant.es réaliseront un concert. Goûter offert chaque jour.

(du Lundi 17 au Vendredi 21 juillet de 14h30 à 16h30) : Le réseau Mom’Artre convie les enfants à partir de 5 ans à jouer avec les sons et la musique en plein air. Ils découvriront des instruments et créeront leur propre percussion en recup! Le vendredi, les participant.es réaliseront un concert. Goûter offert chaque jour. Showsquare! (Jeudi 20 juillet, de 14h à 18h) : La grande fête des enfants revient à Plaine Air avec toujours plus d’animations pour s’amuser avec les associations du XXème arrondissement : magicien, ateliers créatifs, musique, spectacle, danse, sport, jeux… et bien d’autres surprises à prévoir!

(Jeudi 20 juillet, de 14h à 18h) : La grande fête des enfants revient à Plaine Air avec toujours plus d’animations pour s’amuser avec les associations du XXème arrondissement : magicien, ateliers créatifs, musique, spectacle, danse, sport, jeux… et bien d’autres surprises à prévoir! Journée écologie (Samedi 22 juillet à partir de 14h) : Pour cette journée dédiée à la planète, participez à l’atelier de jardinage avec Tous Ensemble, aux ateliers sensibilisation à la biodiversité avec Veni Verdi, à l’atelier auto-réparation vélo avec la recyclerie de la Noue, l’atelier fresque participative avec La Graffiterie sans oublier le spectacle/quizz avec le collectif Aux Arbres Citoyennes

(Samedi 22 juillet à partir de 14h) : Pour cette journée dédiée à la planète, participez à l’atelier de jardinage avec Tous Ensemble, aux ateliers sensibilisation à la biodiversité avec Veni Verdi, à l’atelier auto-réparation vélo avec la recyclerie de la Noue, l’atelier fresque participative avec La Graffiterie sans oublier le spectacle/quizz avec le collectif Aux Arbres Citoyennes Atelier cuisine (Vendredi 28 juillet, de 15h à 19h) : Tous ensemble vous invite à partager un moment convivial autour d’une recette de cuisine. Régal assuré!

(Vendredi 28 juillet, de 15h à 19h) : Tous ensemble vous invite à partager un moment convivial autour d’une recette de cuisine. Régal assuré! Tournois de foot 5 vs 5 (Samedi 29 juillet, de 14h à 18h) : Le Centre Social Soleil Blaise organise un tournois de foot festif et convivial ouvert à tous.tes les ado de 12 à 17 ans à Plaine Air! Inscriptions à partir de 12h.

(Samedi 29 juillet, de 14h à 18h) : Le Centre Social Soleil Blaise organise un tournois de foot festif et convivial ouvert à tous.tes les ado de 12 à 17 ans à Plaine Air! Inscriptions à partir de 12h. Atelier jardinage (Samedi 5 août, à partir de 14h) : venez jardiner et découvrir la biodiversité de la friche avec les associations Veni Verdi et Tous Ensemble

(Samedi 5 août, à partir de 14h) : venez jardiner et découvrir la biodiversité de la friche avec les associations Veni Verdi et Tous Ensemble Initiation au parkour (Jeudi 10 août, de 14h à 16h) : L’association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutant.es comme expert.es sont les bienvenu.es, mais les enfants doivent être accompagné.es d’un parent

(Jeudi 10 août, de 14h à 16h) : L’association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutant.es comme expert.es sont les bienvenu.es, mais les enfants doivent être accompagné.es d’un parent Ludothèque ambulante (Samedi 12 août, de 14h à 18h) : Temps Libre Bagnolet revient une nouvelle fois à Plaine Air avec ses jeux de bois originaux et ses babyfoot grandeur maxi pour ravir petit.es et grand.es

(Samedi 12 août, de 14h à 18h) : Temps Libre Bagnolet revient une nouvelle fois à Plaine Air avec ses jeux de bois originaux et ses babyfoot grandeur maxi pour ravir petit.es et grand.es Initiation au parkour (Jeudi 14 septembre, de 14h à 16h) : L’association Pink Parkour vous invite à une balade sportive dans les abords de la friche pour découvrir ce sport et les trésors que cache le quartier… Débutant.es comme expert.es sont les bienvenu.es, mais les enfants doivent être accompagné.es d’un parent!

Plaine Air en détail

La friche Plaine Air est un lieu de proximité, dans le quartier Python-Duvernois (Paris 20ème). Elle accueille une programmation associative variée à destination des habitant.es et des curieux.ses : sport, jardins partagés, temps conviviaux, ateliers créatifs…

Plaine Air est un projet porté par La Belle Friche et ses partenaires : Humanitaria, Les Compagnons Bâtisseurs, Yes We Camp et la Conciergerie Solidaire, sur un terrain mis à disposition par la Semapa pour une durée de 2 ans (2022-2024).

Un projet d’urbanisme transitoire soutenu par la SEMAPA et le Ville de Paris.

Prêt de matériel, infos et actualités du projet, réservation d’espace, programmation et proposition de contribution… La Conciergerie à Plaine Air est ouverte du mardi au dimanche ! Rendez-vous avec Taïeb, le concierge du lieu au niveau de la base vie, sur la friche.

La Friche Plaine Air 51 rue Henri Duvernois 75020 Paris

Contact : coordinationparis20@labellefriche.com https://www.facebook.com/PlaineAir/

