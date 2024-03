Saison du Conservatoire Mixte Académie de Création Musicale Conservatoire Pau Béarn Pyrénées Pau, vendredi 5 juillet 2024.

Saison du Conservatoire Mixte Académie de Création Musicale Conservatoire Pau Béarn Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

MIXTE est une académie de formation pour compositeurs, compositrices et interprètes qui souhaitent découvrir ou approfondir la pratique de la

musique mixte, associant ensemble instrumental et dispositif électronique. Conçue comme un laboratoire d’expérimentation, cette académie offre un

lieu et un temps où les musiciens et musiciennes stagiaires entourés de professionnels du monde musical se rencontrent, s’écoutent, échangent, créent ensemble.

En cette semaine de résidence, l’accent est porté sur l’expérimentation, aussi bien instrumentale qu’électronique, et l’échange artistique. Ce travail

de laboratoire est ponctué par des temps de présentation des œuvres et des concerts publics. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05

fin : 2024-07-12

Conservatoire Pau Béarn Pyrénées 2 Rue des Réparatrices

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Saison du Conservatoire Mixte Académie de Création Musicale Pau a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Pau