Saison du Conservatoire : Création à l’italienne Chartres, 19 mai 2022, Chartres.

Saison du Conservatoire : Création à l’italienne Chartres

2022-05-19 18:30:00 – 2022-05-19 20:00:00

Chartres Eure-et-Loir

Le conservatoire et le collège Hélène-Boucher s’associent cette année pour créer avec les élèves Cham et non-Cham 4 e /3 e un spectacle revisitant les personnages de la commedia dell’arte. Pantalone, Arlecchino, Pulcinella, Colombina… Ils vous feront (re)découvrir l’Italie par leurs dialogues humoristiques et vivants, ponctués de musiques d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée libre sur réservation au 02 36 67 30 72.

Jeudi 19 mai à 18h30 et 20h00 à la salle Doussineau, Forum de la Madeleine à Chartres : Création à l’italienne.

+33 2 36 67 30 72

