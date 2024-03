Saison du Conservatoire 1001 Cordes Parc Beaumont Pau, samedi 1 juin 2024.

Saison du Conservatoire 1001 Cordes Parc Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

« Eh bien dansez maintenant ! »

Composé de musiques du monde, le programme de cette 6e édition fait la part belle à la musique populaire et aux musiques à danser.

Le public est chaleureusement invité à participer. Le 1er juin, le Conservatoire rassemble autour du kiosque du Parc Beaumont une partie de ses élèves violonistes, altistes, violoncellistes, contrebassistes, harpistes et guitaristes. Le 23 juin, ce sont plus de 200 musiciens qui vous attendent Conservatoire, El Camino et les

écoles de musique de Lons et Montardon. EUR.

Parc Beaumont Allée Alfred de Musset

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

