2022-11-16 – 2023-02-28

Hautes-Pyrnes Mauléon-Barousse Pendant l’hiver la Maison des sources accueille des groupes à partir de 10 personnes et sur réservation ! Plusieurs formules possibles :

• repas + visites

•visites + ateliers sciences Découvrez le patrimoine local de la vallée de la Barousse façonnée par l’eau, de la préhistoire avec la reproduction de la grotte préhistorique de Troubat, à nos jours avec la maquette animée en son et lumières de la vallée de la Barousse et le grand cycle de l’eau sur un mur d’eau ainsi que des maquettes interactives sur l’eau domestiquée. Réservez la visite des sources et de la station de filtration d’un des plus grand réseau d’eau potable en milieu rural, en France desservant 250 communes. Profitez d’une immersion en pleine nature, dans notre grand parc arboré aménagé de tables, départs de promenades accessibles à tous. maison-des-sources@orange.fr +33 5 62 39 23 85 http://www.maisondessources.net/ à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse

