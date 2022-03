Saison d’expositions « Réclamer la terre » Palais de Tokyo, 14 mai 2022, Paris.

Saison d’expositions « Réclamer la terre »

Palais de Tokyo, le samedi 14 mai à 18:00

« Réclamer la terre » est une prise de conscience autant qu’un cri de ralliement. Cette exposition collective s’appuie sur un constat de sa conseillère scientifique, Ariel Salleh : « Rassembler écologie, féminisme, socialisme et politiques autochtones signifie renoncer à la vision eurocentrique pour adopter un regard véritablement global. » Désirant penser le monde au-delà de la division entre nature et culture, l’exposition suit la trace d’artistes qui travaillent autrement les éléments (terre, eau, feu, air, végétaux, minéraux…), irréductibles à leur simple matérialité. Ils sont à la fois médium et outil, des vecteurs culturels, historiques et politiques revitalisés dans un contexte d’urgence écologique. En contrepoint, des expositions monographiques proposent des regards d’artistes habités par leur environnement immédiat, portés par le travail et la pensée collective, par la sensibilité du végétal et par la transmission de savoirs émancipateurs et expérimentaux : – Hélène Bertin & César Chevalier, Couper le vent en trois – Mimosa Echard, Spora – Laura Henno, Ge ouryao ! Pourquoi t’as peur ! – Aïcha Snoussi, Nous étions mille sous la table – A roof for silence – Les 20 ans du jardin aux habitant·es – Eva Medin, Les aubes chimériques [**En savoir plus**](https://palaisdetokyo.com/exposition/reclamer-la-terre-2/)

Entrée libre

L’exposition rassemble 14 artistes qui développent de nouvelles connexions avec la nature, et permettent de prendre conscience que nous ne sommes pas « sur terre » mais faisons corps avec elle.

Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:29:00