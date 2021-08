Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Saison d’expositions du printemps 2022 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Saison d’expositions du printemps 2022 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent, 12 mars 2022, Roubaix. Saison d’expositions du printemps 2022

du samedi 12 mars 2022 au dimanche 22 mai 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

[BORIS TASLITZKY (1911-2005) : L’ART EN PRISE AVEC SON TEMPS](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/boris-taslitzky-1911-2005-lart-en-prise-avec-son-temps/) —————————————————————————————————————————————————————————- ### 12 mars —22 mai 2022 Figure marquante d’un art moderne engagé, Boris Taslitzsky (1911-2005) a bâti un œuvre très fort de peinture d’histoire, associant les leçons du grand genre – entre David et Courbet – et un statut emblématique de témoin des drames et des convictions d’une génération (guerre d’Espagne, Front Populaire, Résistance, Déportation, combats anticolonialistes, …). Cette rétrospective ambitieuse réunie dans un parcours inédit les apports singuliers et impressionnants d’un témoignage bouleversant et poignant d’humanité. [JOHAN CRETEN : BESTIARIUM](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/johan-creten-bestiarium/) ———————————————————————————————————– ### 12 mars —22 mai 2022 Le travail de Johann Creten (né en 1963) est un apport très singulier aux voix contemporaines de la sculpture. Son œuvre permet de belles et inédites perspectives avec les collections du musée tant dans ses références à la statuaire que dans son usage résolument actuel de la céramique. Toujours en recherche l’artiste présente à La Piscine les dernières trouvailles puisées dans une inspiration féconde qui promet de belles surprises. [LES GÉRARD COCHET (1888-1969) DE LA PISCINE](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/les-gerard-cochet-1888-1969-de-la-piscine/) ———————————————————————————————————————————————– ### 12 mars —22 mai 2022 Dans la lignée des expositions Jean Martin : De l’atelier à la scène, Edouard Pignon : Du rythme entre les choses ou encore Marc Chagall : L’épaisseur des rêves, La Piscine présente cet été un remarquable ensemble de dessins de costumes et de décors de théâtre et de ballet du peintre et graveur Gérard Cochet (1888-1969), réunis à Roubaix grâce à une donation exceptionnelle de la famille de l’artiste, consentie au musée en 2009.

Plein : 11€ / Réduit : 9€ La présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire pour tous les visiteurs de + de 18 ans

Du 12 mars au 22 mai 2022, La Piscine présente sa saison d’expositions de printemps La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T13:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-15T11:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T11:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T11:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T11:00:00 2022-03-18T20:00:00;2022-03-19T13:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T13:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-22T11:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T11:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T11:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T11:00:00 2022-03-25T20:00:00;2022-03-26T13:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T13:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-29T11:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T11:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T11:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T11:00:00 2022-04-01T20:00:00;2022-04-02T13:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T13:00:00 2022-04-03T18:00:00;2022-04-05T11:00:00 2022-04-05T18:00:00;2022-04-06T11:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-07T11:00:00 2022-04-07T18:00:00;2022-04-08T11:00:00 2022-04-08T20:00:00;2022-04-09T13:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-04-10T13:00:00 2022-04-10T18:00:00;2022-04-12T11:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T11:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T11:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T13:00:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T13:00:00 2022-04-17T18:00:00;2022-04-19T11:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T11:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T11:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T11:00:00 2022-04-22T20:00:00;2022-04-23T13:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T13:00:00 2022-04-24T18:00:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T20:00:00;2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T18:00:00;2022-05-01T13:00:00 2022-05-01T18:00:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-07T13:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T13:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-10T11:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T11:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T11:00:00 2022-05-12T18:00:00;2022-05-13T11:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T13:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-15T13:00:00 2022-05-15T18:00:00;2022-05-17T11:00:00 2022-05-17T18:00:00;2022-05-18T11:00:00 2022-05-18T18:00:00;2022-05-19T11:00:00 2022-05-19T18:00:00;2022-05-20T11:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T13:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T13:00:00 2022-05-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Adresse 23 rue de l'Espérance, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Roubaix