[La Piscine a 20 ans !](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/la-piscine-a-vingt-ans/) —————————————————————————————————— ### 6 nov. 2021 – 6 fév. 2022 La Piscine a souhaité adapter son programme avec une rétrospective mise en scène par Jean-Etienne et Jacqueline Grislain pour rappeler les 20 ans d’expositions, d’acquisitions, d’évènements et de rencontres. Un aperçu de cette période très riche évoquera les principes de solidarité du musée, son ancrage sur le territoire, ses expositions temporaires et événements marquants ainsi qu’un regard original sur les enrichissements exceptionnels des collections le tout dans une scénographie décalée à « L’esprit Piscine ». Des collections présentées par taille, une ligne du temps qui rappelle les temps forts et une présentation « iconique » de la Mona Lisa roubaisienne occuperont les espaces des cabines le long du bassin. Dans l’espace de contextualisation historique, une présentation chiffrée et illustrée et une projection de vidéos d’archives permettront aux visiteurs de mesurer le chemin parcouru par ce petit musée devenu grand ! Enfin, une note festive sera apportée à la salle sur l’histoire de Roubaix qui accueillera les instruments de musique issus des collections du musée. [ALEXEJ VON JAWLENSKY (1864-1941) : LA PROMESSE DU VISAGE](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/alexej-von-jawlensky-1864-1941-la-promesse-du-visage/) ———————————————————————————————————————————————————————– ### 6 nov. 2021 – 6 fév. 2022 Rarement montrée en France, la peinture d’Alexej Jawlensky (1864-1941) est un apport très singulier à la modernité issue du fauvisme et de l’expressionnisme. Parmi les premiers à employer le principe des séries, Jawlensky se passionne notamment pour le motif de visage qu’il recompose jusqu’à l’affirmation d’une nouvelle abstraction. Riche de nombreux et grands prêts internationaux, cette première grande rétrospective française de l’artiste, sur une idée d’Itzhak Goldberg, est réalisée en partenariat avec la Fondation Mapfre à Madrid et les musées de Marseille. Aux côtés de Jawlensky, figureront des œuvres de nombreux artistes auxquels il fut lié : Matisse, Rouault, Kandinsky, Van Dongen, Klee… Une découverte étincelante. [Susanne Hay : A La Piscine](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/susanne-hay-a-la-piscine/) ————————————————————————————————————- ### 6 nov. 2021 – 6 fév. 2022 Artiste allemande installée à Paris, Susanne Hay (1962-2004) révèle dans son œuvre un intérêt pour le corps humain, sa sensibilité, ses souffrances, son intimité, et le mystère de ses passages d’un état à un autre, entre tragique et burlesque, entre vision et réalité, entre vie et mort. Ces images d’une actualité frappante entretiennent un dialogue continu avec l’histoire de l’art. Une série de tableaux réalisés en 1996 dans une piscine publique parisienne affirme, avec des couleurs vives, la solitude et la détresse des personnes représentées. A l’occasion du vingtième anniversaire, La Piscine consacre à cette série et à la suite des salles de bain, une exposition inédite qui fait écho au site du musée.

