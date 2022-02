saison des élèves: reflet multi-classes Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

saison des élèves: reflet multi-classes Le Puy-en-Velay, 7 mars 2022, Le Puy-en-Velay. saison des élèves: reflet multi-classes atelier des arts – auditorium 32, rue du 86e RI Le Puy-en-Velay

2022-03-07 19:00:00 – 2022-03-07 atelier des arts – auditorium 32, rue du 86e RI

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay En 1ère partie, projection d’une boucle vidéomaping créée par des étu-diants du département Informatique Graphique de l’Université d’Au-vergne, puis présentation des travaux d’élèves du conservatoire en chan-tier ou aboutis, atelierdesarts@lepuyenvelay.fr +33 4 71 04 37 35 atelier des arts – auditorium 32, rue du 86e RI Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse atelier des arts - auditorium 32, rue du 86e RI Ville Le Puy-en-Velay lieuville atelier des arts - auditorium 32, rue du 86e RI Le Puy-en-Velay Departement Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-puy-en-velay/

saison des élèves: reflet multi-classes Le Puy-en-Velay 2022-03-07 was last modified: by saison des élèves: reflet multi-classes Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 7 mars 2022 Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire