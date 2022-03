saison des élèves: concert orchestre tango Pequena Tipica “Un disparo en la noche” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

saison des élèves: concert orchestre tango Pequena Tipica "Un disparo en la noche" atelier des arts – auditorium 32, rue du 86e RI Le Puy-en-Velay

2022-04-09

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Avec la participation exceptionnelle du chanteur Aureliano Marin, les or-chestres de tango des Ateliers des Arts présenteront un concert autour de l’album « Un disparo en la Noche » du compositeur Julien Peralta. atelier des arts – auditorium 32, rue du 86e RI Le Puy-en-Velay

