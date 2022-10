Saison de la danse #2 : La Relève Sedan, 10 décembre 2022, Sedan.

Saison de la danse #2 : La Relève

2022-12-10 – 2022-12-10

Sedan Ardennes

14€ - MJC Calonne Place Calonne Sedan

Life Life est une performance où s’entremêlent, dialoguent et s’entrechoquent danse, vidéo, photographie et musique. Les références aux grands artistes du XXe siècle sont assumées et nous accompagnent, de Lartigue à Lucinda Childs en passantpar Cunningham et Cage, nous soufflant cet air de liberté, comme s’il nous était directement venu, intact, de la fin du siècle dernier. Life est un bol d’air, léger, où la confusion entre le corps et son image, projetée, nous suspend entre rêve du futur,songe du passé.(Quatre fois) Vingt ans… Est un solo de danse contemporaine chorégraphié et interprété par Emma NOEL inspiré par les poèmes de jeunesse de Latil, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé et Desnos. Touchée par leurs vers et proses qui lui rappellent son présent, bien qu’étant d’un siècle leur cadette, la danseuse évoque les extases, les découvertes, les convictions et angoisses existentielles liés à l’entrée dans l’âge adulte.L’épouse Née de l’univers des marionnettes, L’Épouse s’éveille et se cherche loin du réel, dans nos fantasmes et nos cauchemars. Ce solo raconte un personnage, une mariée déchue dont le langage n’est que corps, tentant d’aller vers et de s’adresser à. L’état de corps constitue le point d’ancrage de ce travail qui recherche la transformation, la capacité à devenir autre. Véritable rencontre avec le public, ce solo place la représentation de soi au coeur de cette marche nuptiale revisitée.

resas.calonne@gmail.com +33 3 24 27 09 75

Sedan

