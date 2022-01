SAISON CULTURELLE – YANNICK JAULIN Pézenas, 8 juin 2022, Pézenas.

SAISON CULTURELLE – YANNICK JAULIN Pézenas

2022-06-08 20:45:00 20:45:00 – 2022-06-08

Pézenas Hérault

15 EUR YANNICK JAULIN – Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

L’amour des mots… Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil, il met des mots sur les siens, le français qu’il adore, sa langue de tête, et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites langues échappant à l’économie mondiale.

Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage, il bataille avec les « maux » de sa langue.

Théâtre tout public à partir de 8 ans

Durée : 1H00

Tarifs : 15 / 10 / 5 euros

de et par Yannick Jaulin

Collaboration à l’écriture : Morgane Houdemont, Gérard Baraton.

Accompagnement musical et composition : Alain Larribet

Regards extérieurs : Gérard Baraton, Titus

Création lumière : Fabrice Vetault

Création son : Olivier Pouquet

Production : Le beau monde ?

Compagnie Yannick Jaulin

YANNICK JAULIN – Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour. Il danse ses mots et fait chanter sa langue maternelle en conversation avec son formidable musicien et chanteur Alain Larribet.

+33 4 67 32 59 23

Pézenas

