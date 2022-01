SAISON CULTURELLE – WE JUST WANTED YOU TO LOVE US Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault Pézenas 5 5 EUR WE JUST WANTED YOU TO LOVE US MARDI 29 MARS 2022 – 18H30 LYCÉE LA CONDAMINE Un nouveau professeur de français arrive en salle de classe pour donner son tout premier cours. Une jeune femme est là, parmi les élèves. Elle se présente comme étant médiatrice et pourtant, elle semble bien décidée à faire déraper le cours…

Ces deux-là se sont connus à l’adolescence. Très vite les souvenirs reviennent : leur classe, la bande, les premiers flirts, les tubes de l’époque, le voyage scolaire et la cruauté parfois. Deux anciens élèves qui cachent un secret enfoui et inavouable… Théâtre tout public à partir de 13 ans En partenariat avec le Réseau CHAINON

Durée : 1H

Tarifs : 10 et 5 euros Texte : Magali Mougel

Mise en scène : Philippe Baronnet

avec Pierre Cuq, Clémentine Allain, Marie-Cécile Ouakil (en alternance) Compagnie Les Échappés Vifs

Co-production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, Le Préau –

CDN de Normandie – Vire, Soutenu par le Théâtre du Champ

