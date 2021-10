Saison Culturelle – Vernissage Exposition Le Musée des Zibrides Oloron-Sainte-Marie, 9 novembre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Vernissage Exposition Le Musée des Zibrides 2021-11-09 19:00:00 – 2021-11-09 Rue de la Poste Hall de l’Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Vernissage.

L’imaginaire de Laurence Cappelletto est foisonnant et aussi débridé que son musée. On peut y croiser une tête de sanglier sur une moto rock and roll, un mini musée de petites erreurs ou faire un voeu dans la cabine à mémé.

Prenez le temps de vous balader au milieu de cette expo fantaisiste et amusez-vous à regarder la fonctionnement de tous ces objets drôles, grinçants et tellement vivants ! À voir et à commenter en famille !

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

Spectacle Vivant

