SAISON CULTURELLE – UNE ETOILE FILANTE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Pézenas

SAISON CULTURELLE – UNE ETOILE FILANTE Pézenas, 9 décembre 2022, Pézenas. SAISON CULTURELLE – UNE ETOILE FILANTE

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hrault

2022-12-09 19:00:00 – 2022-12-09 Pézenas

Hrault 10 10 EUR UNE ÉTOILE FILANTE VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 – 19H00 Cette création originale entremêle théâtre, musique, danse, acrobatie et chanson. THÉÂTRE DE PÉZENAS Il était une fois, une petite fille à la chevelure rousse, que l’on appelait : La petite fille aux allumettes.

Cette enfant vivait seule avec son père dans un pays lointain où tout était gris. Le dernier soir de l’année, son père lui ordonna d’aller vendre des allumettes en ville et de revenir avec l’argent.

Mais, en ce soir de fête, personne ne s’arrêta pour acheter ses allumettes. N’osant rentrer chez elle et tentant de se réchauffer, elle craqua une allumette, puis une autre, et encore une autre… À chaque allumette, c’était une vision extraordinaire qui apparaissait sous ses yeux. Lors de cette nuit étoilée, la petite fille rencontrera des personnages oniriques, mais surtout retrouvera sa grand-mère qu’elle a tant aimée. Théâtre tout public à partir de 7 ans. Durée : 50min

Tarifs : 15 / 10 et 5 euros Librement inspirée du conte La petite fille aux allumettes de Hans Christian Andersen

Conception : Roman-Karol Halftermeyer

Avec Maïna Barrera, Christine Ferrara, Roman-Karol Halftermeyer

Composition musicale : Philippe Macherey #TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE Barrut, c’est une bête composée de trois femmes et quatre hommes qui font de la polyphonie et qui tapent très fort sur des tambours. +33 4 67 32 59 23 Pézenas

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse 7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hrault Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hrault

Pézenas Pézenas Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

SAISON CULTURELLE – UNE ETOILE FILANTE Pézenas 2022-12-09 was last modified: by SAISON CULTURELLE – UNE ETOILE FILANTE Pézenas Pézenas 9 décembre 2022 7 bis Rue Henri Reboul Pézenas Hrault Hrault Pézenas

Pézenas Hrault