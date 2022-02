Saison Culturelle – Una realidad diferente Oloron-Sainte-Marie, 15 mars 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Saison Culturelle – Una realidad diferente Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

2022-03-15 – 2022-03-15 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Chant & saxophones : Antonio Lizana – Tout public

Natif de San Fernando dans le sud de l’Espagne, Antonio Lizana est devenu, ces dernières années, l’une des figures du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur, auteur-compositeur, le jeune homme et son groupe ont déjà sillonné plus de 30

pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie. Son projet a débuté en 2012, alors qu’il était encore étudiant au conservatoire supérieur de jazz de San Sebastian. Rapidement les albums s’enchaînent, dont le tout dernier, Una realidad diferente qui a vu le jour en mai 2020 sur le label Warner Music et qu’il nous présentera à Jéliote, accompagné de ses musiciens. Sur scène, chants, jaleos, danses, solos et autres palmas nous transportent des racines du flamenco au jazz contemporain.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

