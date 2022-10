Saison Culturelle > Théâtre « Toutes leurs robes noires » Sourdeval, 21 mars 2023, Sourdeval.

Saison Culturelle > Théâtre « Toutes leurs robes noires »

Théâtre Le Rex Sourdeval Manche

2023-03-21 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-21

Sourdeval

Manche

Sourdeval

CDN Normandie-Vire / Antoine Hespel

Dans le cadre du pôle national de ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la clarté du jour, dans le creux familier de sa chambre,

un enfant demande à sa mère de lui raconter une histoire. Pas l’éternelle ritournelle consacrant les princes et

sublimant les princesses. Non. Il veut que lui parle la nuit. Il veut entrer dans les ténèbres et écouter ce

qu’elles ont à lui dire. Alors la nuit, d’une voix d’où s’échappent des airs de musique et des visions de chevaux aux robes noires, l’entraîne vers un monde autre.

Fascinant texte de l’autrice Claudine Galea qui, dans un flux de mots soyeux et caressants, déploie un conte initiatique où s’affirme le désir de l’enfant. Ce désir est puissant. Il a l’intensité absolue d’une émancipation à laquelle rien, ni l’amour d’une mère, ni la peur de l’inconnu, ne saurait s’opposer. Ce qui vaut pour l’enfant vaut pour tous. Nous l’oublions souvent, une fois devenu adulte. Ce spectacle est là pour nous le rappeler.

A partir de 7 ans – durée : 50 mn

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

CDN Normandie-Vire / Antoine Hespel

Dans le cadre du pôle national de ressources du spectacle vivant en milieu rural.

Entre veille et sommeil, à l’heure où l’obscurité chasse la clarté du jour, dans le creux familier de sa chambre,

un enfant…

Sourdeval

dernière mise à jour : 2022-10-17 par