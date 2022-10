Saison Culturelle > théâtre « Toutes les choses géniales » Barenton, 14 avril 2023, Barenton.

Saison Culturelle > théâtre « Toutes les choses géniales »

Salle des fêtes et GAEC des Touches Barenton Manche

2023-04-14 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-14

Barenton

Manche

Compagnie Théâtre du Prisme / Arnaud Anckaert

Un homme a commencé une liste de choses qui valent la peine d’être vécues dès l’âge de sept ans, période de la première tentative de suicide de sa mère. Toutes les choses géniales est un texte aussi léger que son sujet est grave : le suicide regardé en face et sans complaisance, avec empathie et humour. Il évoque ce que la vie vaut d’être vécue.

On y suit l’histoire d’une personne qui raconte son expérience de la perte d’un proche à travers un échange avec le public, simple et ludique. La pièce invite chacun à questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.

Le sujet est traité avec tact, le texte est imprégné de toute la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions d’enfance. Bien plus qu’un récit linéaire, ce stand-up évolue en complicité avec les spectateurs.

Toutes les choses géniales est une proposition théâtrale inclassable entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

A partir de 14 ans – durée : 1h

Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Barenton

