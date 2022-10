Saison Culturelle > Théâtre « Si je te mens, tu m’aimes ? » Mortain-Bocage, 29 janvier 2023, Mortain-Bocage.

Saison Culturelle > Théâtre « Si je te mens, tu m’aimes ? »

Salle Le Géricault Mortain-Bocage Manche

2023-01-29 11:00:00 11:00:00 – 2023-01-29

Mortain-Bocage

Manche

Théâtre du Prisme / Arnaud Anckaert

Quand Lola arrive dans sa nouvelle école (la troisième cette année), elle repère Théo, rappant tout seul dans un coin de la cour de récré, et il semblerait qu’on assiste au début d’une histoire d’amour… deux amoureux maudits par le sort qui se retrouvent en secret sur le toit de l’école. Mais, quand cet amour vire à l’aigre et que le père de Lola menace de tuer Théo, tout devient beaucoup, beaucoup plus sombre.

Comment une petite dispute dans la cour de récré en vient à diviser une communauté et menace de

détruire une famille ?

Inspirée d’un fait réel, cette pièce de théâtre tente de comprendre pourquoi les adultes, aujourd’hui, se

comportent comme des enfants, et se demande si leurs préoccupations et leurs angoisses ne détruiraient

pas la chose même qu’ils veulent protéger.

Mis en scène pour rendre le spectateur actif, au cœur de la représentation au même titre que l’acteur, entre

enquête et fiction, ce texte puissant de Rob Evans nous invite à être attentifs aux histoires, sans pour autant nous fier à tout ce qu’on nous raconte.

A partir de 10 ans – durée : 1h

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

