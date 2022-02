Saison Culturelle – Théâtre- « Mule » Collectif à Sens unique Iffendic, 1 mars 2022, Iffendic.

Saison Culturelle – Théâtre- « Mule » Collectif à Sens unique Iffendic

2022-03-01 – 2022-03-01

Iffendic Ille-et-Vilaine

Mule, c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale. Dans ce huis-clos tout en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée. Au travers des portés et des jeux icariens, nos deux mules s’embarquent dans

des cercles de plus en plus vicieux. La mule est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle…

Un spectacle tendre et d’un humour ravageur qui ne doit pas faire oublier l’exceptionnelle performance des deux interprètes féminines. À Sens Unique est né d’une cohésion de quelques étudiants à l’école de cirque de Québec. En 2013, le collectif migre au Mans, et fonde la compagnie. Le collectif a comme sujet de prédilection les rapports humains, qu’ils attaquent avec simplicité et ironie, optimisme et discordance.

Dates : 1 & 2 mars 2022

Horaires et lieu : MAR 14 H 00 | MER 18 H 00 | LE CONFLUENT

Tarifs : 8€ à 10€

billetterie@montfort-sur-meu.fr https://www.vostickets.net/MONTFORT_SUR_MEU/index.htm

Iffendic

