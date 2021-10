Saison Culturelle > Théâtre “Les Misérables” Pontorson, 7 décembre 2021, Pontorson.

Saison Culturelle > Théâtre “Les Misérables” 2021-12-07 20:30:00 – 2021-12-07

Pontorson Manche

Théâtre d’objets par la Compagnie Karyatides d’après le roman de Victore Hugo

L’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de la société, poursuivi par son passé de bagnard et qui se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a confié… d’une femme victime, réduite à vendre son corps et à abandonner son enfant, d’un flic fanatique et infatigable, d’un gamin des rues impertinent et libre, d’une justice inique, d’une course poursuite qui dure des années et d’un homme dont la conscience est sans cesse mise à l’épreuve. C’est l’histoire d’un peuple aux abois qui se soulève et défend son idéal jusqu’à la mort.

Fidèle au récit, l’adaptation est resserrée, précise et puissante. Sur scène, deux comédiennes avec une simple table et des figurines de récupération, tels des santons, jouent en un peu plus d’une heure les deux mille pages des Misérables. Un exploit relevé par l’intelligence de la mise en scène, de la dramaturgie et de la scénographie. L’interprétation toujours juste, entre humour et profondeur, se conjugue à une maîtrise parfaite de la manipulation.

Avec son théâtre d’objets, populaire, inventif, visuel et poétique, la compagnie belge Karyatides réussit à nous faire vivre les figures les plus marquantes de ce grand récit littéraire. Brillant. Un vrai coup de coeur.

A partir de 9 ans – durée : 1h10

