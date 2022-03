Saison Culturelle – Théâtre – “Le sublime sabotage” de Yohann Metay Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Yohann Métay plonge dans les affres de l'écriture avec pour objectif la réalisation DU chef d'oeuvre qui va révolutionner la scène parisienne, nationale, mondiale ! Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La pression est forte, le poids sur ses épaules très lourd et la dépression le guette. Et de nous expliquer pendant 80 minutes pourquoi il en est arrivé là, seul sur scène, sans texte, sans personnage, sans spectacle… Un vrai sabotage. Et pourtant, une vraie réussite ! Date : sam 12 mar 2022

Horaires et lieu : 20 H 30 | L'AVANT-SCÈNE

Tarifs de 10€ à 12€

