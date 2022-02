Saison Culturelle – Théâtre- « Le champ des possibles » Elise Noiraud Iffendic, 24 février 2022, Iffendic.

Saison Culturelle – Théâtre- « Le champ des possibles » Elise Noiraud Iffendic

2022-02-24 – 2022-02-24

Iffendic Ille-et-Vilaine

Elle a dix-neuf ans, un bac en poche et l’envie de tracer sa route. Élise quitteson village familial et sa région Poitou-Charentes pour rejoindre la capitale. Elle va grandir loin d’une mère qui la culpabilise à grand renfort de chantage

affectif. Se perdre dans la ville, faire des rencontres qui donnent lieu à une galerie truculente de personnages croisés à la Sorbonne, dans des associations étudiantes, ou chez la mère d’un petit Agamemnon dont elle devient la babysitter.

Une conseillère d’orientation anémiée, des copains d’études ou de cours de théâtre, des agents immobiliers sans scrupule… Ils sont les jalons d’un parcours d’émancipation jonché de catastrophes. De bagarre en acharnement, Élise

finira par danser sur le champ miné des possibles.

Élise Noiraud signe une comédie humaine, épopée autofictionnelle déchirante de drôlerie et de tendresse, et raconte son parcours de combattante, une sortie de l’enfance non sans mal ni humour.

Date : jeu 24 fév 2022

Horaires et lieux : 20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE

Tarifs : 8€ à 10€

billetterie@montfort-sur-meu.fr https://www.vostickets.net/MONTFORT_SUR_MEU/index.htm

Iffendic

