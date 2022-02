Saison Culturelle – Théâtre- « L’avare » Cie Le Commun des Mortels Iffendic, 23 mars 2022, Iffendic.

Saison Culturelle – Théâtre- « L’avare » Cie Le Commun des Mortels Iffendic

2022-03-23 – 2022-03-23

Iffendic Ille-et-Vilaine

Harpagon est avare. Il ne pense qu’à l’argent. Au point que son avarice est une entrave aux projets de vie de ses deux enfants, Elise et Cléante, dont il contrarie les désirs amoureux en les forçant au mariage. La cassette remplie d’or qui est

enterrée dans le jardin est son principal souci : le riche Harpagon meurt de peur d’être dévalisé.

L’Avare est une pièce hautement politique, hautement contemporaine. Elle est l’histoire d’une dictature, d’une jeunesse qui se révolte, qui entre en guerre contre un pouvoir autoritaire et obsolescent. Sous les dehors d’une comédie, c’est bien une tragédie qui se dévoile ici : celle du temps ! Celle d’un monde de jouissance et d’enrichissement personnel, un monde ancien qui ne veut pas mourir ni laisser la place. D’un monde, qui a inventé le moyen de confisquer le réel et d’hypothéquer l’avenir.

Ce n’est pas de perdre son argent dont Harpagon a peur, mais bel et bien qu’autrui en profite à sa place.

Dates : 23 / 24 / 25 mar 2022

Horaires et lieu : MERCREDI* 10 H 00 | JEUDI 20 H 30 | VENDREDI* 14 H 00

Lieu : LE CONFLUENT

Tarif : de 8€ à 10€

*Séances scolaires financées par Montfort Communauté.

billetterie@montfort-sur-meu.fr https://www.vostickets.net/MONTFORT_SUR_MEU/index.htm

Harpagon est avare. Il ne pense qu’à l’argent. Au point que son avarice est une entrave aux projets de vie de ses deux enfants, Elise et Cléante, dont il contrarie les désirs amoureux en les forçant au mariage. La cassette remplie d’or qui est

enterrée dans le jardin est son principal souci : le riche Harpagon meurt de peur d’être dévalisé.

L’Avare est une pièce hautement politique, hautement contemporaine. Elle est l’histoire d’une dictature, d’une jeunesse qui se révolte, qui entre en guerre contre un pouvoir autoritaire et obsolescent. Sous les dehors d’une comédie, c’est bien une tragédie qui se dévoile ici : celle du temps ! Celle d’un monde de jouissance et d’enrichissement personnel, un monde ancien qui ne veut pas mourir ni laisser la place. D’un monde, qui a inventé le moyen de confisquer le réel et d’hypothéquer l’avenir.

Ce n’est pas de perdre son argent dont Harpagon a peur, mais bel et bien qu’autrui en profite à sa place.

Dates : 23 / 24 / 25 mar 2022

Horaires et lieu : MERCREDI* 10 H 00 | JEUDI 20 H 30 | VENDREDI* 14 H 00

Lieu : LE CONFLUENT

Tarif : de 8€ à 10€

*Séances scolaires financées par Montfort Communauté.

Iffendic

dernière mise à jour : 2022-01-04 par