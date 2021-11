Saison Culturelle > Théâtre “La princesse de Clèves” Pontorson, 2 février 2022, Pontorson.

Saison Culturelle > Théâtre “La princesse de Clèves” Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon Pontorson

2022-02-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-02 Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson Manche Pontorson

Performance-dîner sur scène-théâtre / par la Compagnie La Bao Acou.

Autour d’une table dressée, d’une élégance étrangement baroque, partagez un repas au rythme des

aventures sentimentales de la Princesse de Clèves. Un moment de détente, d’ouverture, de partage et de complicité singulière propice à recevoir ce drame où les mouvements de l’âme nous projettent, sous la plume de Madame de La Fayette, au coeur des intrigues amoureuses de la cour du roi Henri II et de Catherine de Médicis.

Amoureux des belles lettres autant que des plaisirs de la table, Benoit Schwartz, raconte et donne vie à ce roman majeur du XVIIe siècle. Les deux chanteurs également musiciens accompagnent

les mots et les silences du comédien. Ils dessinent de leurs voix soprano et baryton, chantées ou

murmurées, la présence de cette femme qui sacrifia sa passion à la vertu.

La poésie du texte et sa délicatesse permettent aux convives de tisser un lien, de partager le sentiment d’avoir vécu ensemble un voyage au coeur du récit qui nous plonge dans l’intimité de l’époque. Une expérience inclassable.

A partir de 15 ans – durée : 1h30.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

dernière mise à jour : 2021-11-15 par