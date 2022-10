Saison Culturelle > Théâtre-jonglage « Bastien sans main » Ducey-Les Chéris, 19 mars 2023, Ducey-Les Chéris.

Théâtre de récit – jonglage.

Théâtre du Phare / Olivier Letellier.

Bastien, 5 ans, n’a pas d’amis à l’école et Rebecca sa maîtresse fait l’impossible pour lui. Comme chaque lundi Rebecca se demande pourquoi personne ne veut donner la main à Bastien quand il faut se mettre deux par deux dans le rang ? Pourquoi Lili rit en criant « Bastien il est sans main ! » et qu’elle donne la sienne à toutes ses copines qui ont des bracelets en forme d’étoiles. Oui, c’est vrai après tout, pourquoi ?

Même Rebecca la maîtresse préférée de ses élèves, la seule dans l’école qui connait des chansons en anglais et en chinois et qui arrive en une seconde à ouvrir la fermeture éclair des enfants bloqués dans leur veste… ne savait pas dire ce qu’était Bastien…

Ce texte sensible et drôle sur le thème de la différence est servi par une mise en scène poétique et circassienne d’un jongleur et d’une comédienne.

Olivier Letellier déjà accueilli en résidence artistique à Avranches pour La Mécanique du hasard, metteur en scène auréolé d’un Molière en 2010 – meilleur spectacle jeune public, articule son travail scénique autour du langage du corps, du récit et de l’objet. Avec Bastien sans main, il signe un bijou de tendresse.

A partir de 4 ans – durée : 35 mn.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

