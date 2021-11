Saison Culturelle > Théâtre “J’avais ma petite robe à fleurs” Avranches, 22 février 2022, Avranches.

Saison Culturelle > Théâtre “J’avais ma petite robe à fleurs” Avranches

2022-02-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-02-22

Avranches Manche Avranches

De Valérie Levy et Nadia Jandeau.

Une production de télévision demande à Blanche Baillard de témoigner. Elle doit raconter son histoire seule, chez elle, face à une caméra. Elle a trois jours pour évoquer son intimité et un acte indicible, un viol. Si elle est convaincante et pertinente, alors, elle sera sélectionnée et pourra participer au direct. Blanche Baillard croit que son témoignage va l’aider à s’en sortir, à lui faire oublier son drame, alors elle se lance.

Ce spectacle évoque la téléréalité, ses perversions, condamne ses intentions. Nadia Jandeau, metteuse en scène, s’empare de ce texte pour orchestrer un spectacle porteur de sens, esthétique et graphique. La comédienne Alice de Lencquesaing, César du meilleur espoir féminin en 2019, incarne Blanche Baillard avec force et puissance.

Le sujet est écrit comme une partition précise et rythmée. La mise en scène avec les images projetées, contrepoint de la puissance évocatrice de l’histoire, est comme un écho à l’intériorité du personnage, à son émotion, à son souvenir.

A partir de 14 ans – durée : 1h15.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

saison.culturelle@msm-normandie.fr +33 2 33 68 33 27 http://www.culture-agglo-msm-normandie.fr/

