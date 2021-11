Avranches Avranches Avranches, Manche Saison Culturelle > Théâtre “En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau” Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Saison Culturelle > Théâtre “En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau” Avranches, 5 janvier 2022, Avranches. Saison Culturelle > Théâtre “En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau” Avranches

2022-01-05 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-05

Avranches Manche Avranches Texte et mise en scène Pauline Sales. En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau raconte ces mots, ces rêves de vie, ces

peurs, ces engagements, ces désirs des enfants de notre époque.

Pauline Sales est allée à la rencontre des enfants en les interrogeant sur le monde dans lequel ils vivent et sur leur futur. Ça commence dans une cave par une prise d’otage. Madison, 11 ans, séquestre Sofia, du même âge, avec le soutien involontaire d’Ethan, 10 ans. Madison veut changer le monde, rien que ça. Elle trouve qu’il ne tourne pas rond du tout. Malgré leurs contradictions qui s’expliquent aussi par leurs différences de vie, les trois enfants ont la farouche envie de se comprendre si ce n’est de s’entendre. Et puis brutalement le confinement arrive sans prévenir. Tout public – à partir de 10 ans.

Pauline Sales est allée à la rencontre des enfants en les interrogeant sur le monde dans lequel ils vivent et sur leur futur. Ça commence dans une cave par une prise d’otage. Madison, 11 ans, séquestre Sofia, du même âge, avec le soutien involontaire d’Ethan, 10 ans. Madison veut changer le monde, rien que ça. Elle trouve qu’il ne tourne pas rond du tout. Malgré leurs contradictions qui s’expliquent aussi par leurs différences de vie, les trois enfants ont la farouche envie de se comprendre si ce n’est de s’entendre. Et puis brutalement le confinement arrive sans prévenir. Tout public – à partir de 10 ans.

