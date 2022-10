Saison Culturelle > théâtre en déambulation « Sources » Avranches, 4 juin 2023, Avranches.

Saison Culturelle > théâtre en déambulation « Sources »

Centre-ville Avranches Manche

2023-06-04 11:00:00 – 2023-06-04

Avranches

Manche

Théâtre en déambulation dans l’espace public.

Enquête déambulatoire autour d’un secret de famille.

Humani Théâtre

Equipés d’un casque audio, reliés aux comédiens par une exceptionnelle qualité sonore, fondus dans le décor bien réel de la rue parmi les passants, les spectateurs entrent dans l’histoire de Violette. Dans l’espace public, ils suivent les comédiens perceptibles au chuchotement près. Les bruits et les odeurs, le vent dans les arbres, tout concourt à pousser l’effet du réel, à susciter l’ambiguïté ente la fable et la réalité. On assiste aux scènes en témoin privilégié de cette quête intime, l’énigme familiale sous le signe de l’exil, du silence et du non-dit..

À plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur. Comme ses parents ne veulent pas

dissiper le mystère de sa naissance, elle va enquêter elle-même, accompagnée de sa sœur et de son frère.

La fratrie plonge dans le passé de leur mère et revient aux sources…

Ce road trip en extérieur interroge les liens familiaux et la force des liens du sang, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient. Une expérience théâtrale insolite qui vous laissera le goût d’une aventure unique.

A partir de 12 ans – durée : 1h20

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Avranches

