Saison Culturelle > théâtre documentaire « Nourrir l’humanité » Saint-Senier-sous-Avranches, 3 juin 2023, Saint-Senier-sous-Avranches.

Saison Culturelle > théâtre documentaire « Nourrir l’humanité »

Ferme bio « Les petites Echommes » Saint-Senier-sous-Avranches Manche

2023-06-03 – 2023-06-03

Saint-Senier-sous-Avranches

Manche

Saint-Senier-sous-Avranches

Acte II au coeur de notre agriculture

Compagnie ADOC / Charles Culot et Alexis Garcia

Nourrir l’Humanité est une pièce de théâtre documentaire.

Construit en trois actes, ce spectacle évoque l’agriculture d’aujourd’hui et les agriculteurs de demain. Qui sont-ils ? Quel est ce nouveau modèle agricole agroécologique dont tout le monde parle tant ? Le système agricole intensif est toujours le modèle dominant, celui qui est le plus subsidié et défendu sous la pression de lobbies agroindustriels.

Alors pour participer à la réflexion sur un changement urgent de nos pratiques agricoles et alimentaires, le

collectif artistique ADOC a récolté des témoignages d’une réalité paysanne qui ne laissent pas indemne. À la fois théâtre et documentaire, le sujet est traité de manière aussi touchante qu’efficace, grâce au travail d’investigation du collectif. Le public est transporté dans la réalité de nos agriculteurs et agricultrices et se retrouve convié à partager leurs histoires à la table de leur cuisine. Le vécu, l’émotion, l’intime, la poésie des paysans, des acteurs et du public entrent alors en résonance. Récompensé de nombreux prix, ce spectacle est une fenêtre ouverte sur un monde encore mal connu aux enjeux si complexes.

Programme :

– 14h : rencontres et ateliers

– 19h45 : apéritif dinatoire avec produits locaux

– 21h : spectacle

A partir de 12 ans – durée : 1h25

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Saint-Senier-sous-Avranches

