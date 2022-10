Saison Culturelle > Théâtre de papier « La fabrique », 8 janvier 2023, .

Saison Culturelle > Théâtre de papier « La fabrique »



2023-01-08 11:00:00 11:00:00 – 2023-01-08

Théâtre de papier – musique.

Compagnie Sans Soucis.

Voici un spectacle qui célèbre la nature et sensibilise les enfants au respect de leur environnement. Sans paroles, il raconte l’histoire d’un arbre et d’un enfant qui grandissent ensemble et tissent une amitié profonde. La Fabrique donne vie à des personnages dont on découvre l’univers, en y mêlant son propre imaginaire grâce à la mise en scène inventive, au décor et à la manipulation des objets.

Au fil des saisons, la nature prend mille couleurs et le temps s’égrène. Jusqu’au jour où un méchant arrive, comme un ogre des contes, il dévore la campagne. Les champs de blé et les fleurs sauvages laissent la place à des pavillons, des centres commerciaux… et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.

Le petit garçon de notre histoire devenu adulte, va peu à peu vivre une prise de conscience. Avec beaucoup de fantaisie, il mesure les conséquences de ses actes sur son environnement comme une nécessité. Dans ce spectacle, la musique a un rôle essentiel, le théâtre de papier permet aux enfants d’appréhender le monde extérieur, en toute sécurité. La Fabrique est une fable, simple dans l’histoire qu’elle déploie et belle dans le questionnement qu’elle suggère, afin d’encourager les enfants à inventer l’avenir.

A partir de 3 ans – durée : 40 mn.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

