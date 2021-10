Saison Culturelle > Théâtre “Antioche” Saint-Hilaire-du-Harcouët, 13 janvier 2022, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Saison Culturelle > Théâtre “Antioche” 2022-01-13 – 2022-01-13

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Saint-Hilaire-du-Harcouët

Théâtre par la Compagnie Théâtre Bluff.

Inès fuit le Moyen-Orient pour être libre, Jade sa fille fuit l’Occident pour trouver du sens. Les destins de la mère et la fille semblaient tracés… s’il n’y avait eu Antioche, frontière symbolique entre l’Orient et l’Occident pour ouvrir une brèche temporelle dans leurs existences. Elles sont les descendantes de la colère d’Antigone, toutes trois se rebellant contre des sociétés qui les privent de liberté.

Ce spectacle évoque l’altérité, le lien, l’existence et la racine de la radicalisation, qui n’est ni la religion, ni l’origine ethnique ou le milieu social. Théâtre poétique et politique à mi-chemin entre le fantastique et le réalisme, Antioche est avant tout une pièce sur la révolte d’une jeunesse qui se dresse devant les absurdités d’un monde devenu plus rude.

Le choc des générations incarné par une adolescente sensible en quête de sens. Un théâtre d’aujourd’hui pour dire encore le besoin de l’attention à l’autre.

A partir de 14 ans – durée : 1h15.

