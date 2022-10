Saison Culturelle > Théâtre « A l’envers, à l’endroit » Le Val-Saint-Père, 4 décembre 2022, Le Val-Saint-Père.

Saison Culturelle > Théâtre « A l’envers, à l’endroit »

Salle culturelle Le Val-Saint-Père Manche

2022-12-04 – 2022-12-04

Le Val-Saint-Père

Manche

Le Val-Saint-Père

Théâtre performance immersive et sonore.

Compagnie La Bocca Della Luna – Muriel Imbach.

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Rêvant au jour où une vaillante et fière princesse tomberait amoureuse de lui ?

Voici des contes à l’envers pour aller de l’avant et des idées larges qui n’ont ni envers ni endroit.

La metteuse en scène Muriel Imbach, également médiatrice en ateliers de philosophie pour enfants et adolescents, s’amuse à retricoter les histoires pour coller aux questions qui font société aujourd’hui.

Le public est muni de casques audios pour une expérience immersive à l’intérieur des personnages. Face à eux, un comédien et une bruitiste. Sur leur table, des micros, une bouteille d’eau, quelques ustensiles de cuisine ou deux noix de coco, de quoi voyager dans l’espace et dans le temps.

Un spectacle pour s’ouvrir aux autres parlant d’égalité, de parentalité, de sexisme et d’éducation.

A partir de 6 ans – durée : 45mn.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Le Val-Saint-Père

