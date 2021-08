Sarreguemines Sarreguemines 57200, Sarreguemines SAISON CULTURELLE : TANGUISIMO Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: 57200

SAISON CULTURELLE : TANGUISIMO
2022-01-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-01-16 22:00:00 22:00:00
Auditorium du Casino 4 rue du Colonel Cazal
Sarreguemines

Sarreguemines 57200 20 EUR Danseurs : Gisela Passi & Rodrigo Rufino

Bandonéon : Marisa Mercade

Violon : Frédéric Moreau

Contrebasse : Edouard Macarez

Guitare et direction musicale : Ludovic Michel Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et du Rio de la Plata. 6 artistes vous en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes… Il y a de quoi chavirer, de plaisir bien sûr, en découvrant des chorégraphies à la fois sensuelles et virtuoses. Tout cela sera amplifié par les mélancolies d’un bandonéon et les pulsations languissantes d’un piano. Un spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle 2021-2022 de la Ville de Sarreguemines. Programme complet : www.sarreguemines.fr Alejandro Rumolino dernière mise à jour : 2021-08-04 par

