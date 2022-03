Saison Culturelle > Spectacle “Victorine !” Avranches, 6 mars 2022, Avranches.

Saison Culturelle > Spectacle “Victorine !” Avranches

2022-03-06 – 2022-03-06

Avranches Manche

Dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, nous créons du 6 au 13 mars un nouveau temps fort « Où sont les femmes ? ». L’occasion de décliner spectacles, rencontres, films, expositions … pour croiser les regards artistiques, culturels, sociologiques et politiques, en faveur de l’égalité des droits et des chances et pour combattre les stéréotypes qui entravent encore la mixité.

Danse/art visuel – Par la Compagnie Moi-Peau.

Victorine ! est une adaptation théâtralisée et dansée de l’album jeunesse Votez Victorine de Claire Cantais. Ce livre retrace l’histoire d’une libération et d’une prise de pouvoir. L’héroïne, jeune femme issue d’une famille chic et bourgeoise, promise à un avenir tout tracé, brise ses chaînes et prend son destin en main. Les personnages multiples, incarnés par deux protagonistes à la fois narrateurs, danseurs et acteurs, se retrouvent pris par leur propre récit utilisant l’objet livre comme un troisième partenaire de jeu. L’oeuvre littéraire et la pièce abordent les thématiques de la condition féminine, de la représentation des femmes dans les oeuvres d’art, de l’indépendance et l’éducation.

Les questions autour du nu et du costume (l’habit fait-il le moine ?) sont posées par le biais du personnage de Victorine Meurant, célèbre modèle de Manet, posant pour le tableau Le Déjeuner sur l’herbe.

A partir de 7 ans – durée : 45mn.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Avranches

