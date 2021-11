Saison Culturelle > Spectacle « Trait(s) » Sartilly-Baie-Bocage, 16 janvier 2022, Sartilly-Baie-Bocage.

Saison Culturelle > Spectacle « Trait(s) » Sartilly-Baie-Bocage

2022-01-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-01-16

Sartilly-Baie-Bocage Manche Sartilly-Baie-Bocage

Cirque – art visuel – Compagnie Scom.

TRAIT(s) est un cirque graphique pour les tout-petits associant l’art visuel et la performance physique. Il s’appuie sur trois fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle.

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr réalisant une œuvre picturale à l’aide de son agrès.

Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit et se dessine. À l’instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l’art pictural, TRAIT(s) permet de révéler l’extraordinaire performance de l’artiste avec pour risque constant celui de la rature. TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

A partir de 3 ans – durée : 35mn.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Cirque – art visuel – Compagnie Scom.

TRAIT(s) est un cirque graphique pour les tout-petits associant l’art visuel et la performance physique. Il s’appuie sur trois fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle.

Inspiré par les œuvres…

Cirque – art visuel – Compagnie Scom.

TRAIT(s) est un cirque graphique pour les tout-petits associant l’art visuel et la performance physique. Il s’appuie sur trois fondamentaux du cirque : le corps, la famille et le cercle.

Inspiré par les œuvres des peintres abstraits Vassili Kandinsky, Joan Miro, Yayoi Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène une circassienne à la roue Cyr réalisant une œuvre picturale à l’aide de son agrès.

Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit et se dessine. À l’instar de la parfaite maitrise technique que nécessite l’art pictural, TRAIT(s) permet de révéler l’extraordinaire performance de l’artiste avec pour risque constant celui de la rature. TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

A partir de 3 ans – durée : 35mn.

Réservation possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Sartilly-Baie-Bocage

dernière mise à jour : 2021-11-19 par