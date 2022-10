Saison Culturelle > spectacle « Suites dansées et fantaisie minor » Le Mont-Saint-Michel, 5 mai 2023, Le Mont-Saint-Michel.

Saison Culturelle > spectacle « Suites dansées et fantaisie minor »

Le Mont-Saint-Michel Manche

2023-05-05 20:30:00 – 2023-05-05

Le Mont-Saint-Michel

Manche

Récital de musique et danse

En co-organisation avec le centre des monuments nationaux et l’Etablissement National du Mont-Saint-Michel.

Le centre chorégraphique national de Caen investit le Mont Saint Michel et nous offre un programme chorégraphique original dans un cadre exceptionnel.

# Suites dansées | Alban Richard et Christophe Rousset

Les Talens Lyriques Alban Richard, danseur chorégraphe et directeur du CCN de Caen et Christophe Rousset claveciniste internationalement reconnu donnent un récital de suites de danse issues du répertoire pour clavecin des XVIIe et XVIIIe siècles. Alban Richard se laisse imprégner par le son, le style, les rythmes et donne libre cours à son invention. Son langage fluide est inspiré par le son et les impulsions du claveciniste qui, à son tour, se laisse envoûter par le geste. Le public, placé à proximité des artistes, partage l’intimité du travail.

# Fantasie minor | Marco da Silva Ferreira Collection tout-terrain du centre chorégraphique national de Caen en Normandie.

Deux danseurs s’emparent de la scène comme on conquiert un espace laissé vacant. Dans toute leur pesanteur, ils assument la contradiction face aux suggestions de la musique. La Fantaisie en fa mineur de Schubert est le terrain de jeu pour deux interprètes rompus aux danses urbaines. Attraper la pulsation en tressaillements d’épaules ou de jambes, mais aussi se lancer dans un pas de deux aussi fraternel que compétitif, tout en portés, en glissés, en piqués et en pointes détournées… Le poids des corps, le poids de la musique et le poids des codes classiques ou hip hop s’envolent, pour offrir des variations inédites.

A partir de 12 ans – durée : 30 mn

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Récital de musique et danse

En co-organisation avec le centre des monuments nationaux et l’Etablissement National du Mont-Saint-Michel.

Le centre chorégraphique national de Caen investit le Mont Saint Michel et nous offre un programme…

Le Mont-Saint-Michel

dernière mise à jour : 2022-10-13 par