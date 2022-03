Saison Culturelle > Spectacle repas “Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” Ducey-Les Chéris, 19 mai 2022, Ducey-Les Chéris.

Saison Culturelle > Spectacle repas “Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es” Ducey Château des Montgommery Ducey-Les Chéris

2022-05-19 – 2022-05-19 Ducey Château des Montgommery

Ducey-Les Chéris Manche

Par la Compagnie Mirelaridaine.

Au coeur du château de Ducey, la compagnie Mirelaridaine crée un spectacle autour d’un met culinaire ancestral, le sarrasin (blé noir). Elle propose un parcours gustatif à travers les époques. Apprécier ou non un aliment vous place-t-il dans une catégorie sociale ?

C’est ce que nous chercherons à découvrir, grâce à une mise en scène artistique et ludique où vous serez tour à tour plongé(e) dans des ambiances singulières recréant un contexte historique et sociologue vous permettant d’appréhender la distinction gustative d’un même aliment : le sarrasin, principale culture et nourriture des habitants du Sud Manche, entre les XVIe et XIXe siècles. Ainsi, l’histoire du sarrasin sera chuchotée au creux de votre oreille, mais c’est vous, en tant que convive, qui agirez dans cette aventure gustative au gré des différents rôles que vous aurez plaisir à jouer : du simple paysan au noble du château des Montgommery. Comme le disait Brillat-Savarin “Dis-mois ce que tu manges, je te dirai ce que tu es”.

A partir de 12 ans – durée : 35mn.

Ducey Château des Montgommery Ducey-Les Chéris

