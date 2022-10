Saison Culturelle > Spectacle « Nuit », 24 janvier 2023, .

Saison Culturelle > Spectacle « Nuit »



2023-01-24 20:30:00 – 2023-01-24

Théâtre – musique – chant lyrique

Philippe Minyana

Au bord d’un lac, quatre personnages : un jeune couple, une femme d’un certain âge et son frère. Comment

vivre ? Quand connaît-on la quiétude ? Un jour, le corps flanche et on a quatre-vingt-dix ans. Que s’est-il passé ?

Aimer, désirer, attendre… Les personnages espèrent mais hésitent. Ils se cherchent, se chamaillent… mais ils

avancent, comme dirait Beckett. Nuit est une observation de l’être humain à la loupe, « les tressaillements des hommes » comme le qualifie Philippe Minyana qui signe cette farce tragique vieille comme le monde. Ce théâtre musical et chanté, avec l’exceptionnelle interprétation tant des chanteurs lyriques que des comédiennes dont Luce Mouchel (Demain nous appartient) et Sarah Biasini, raconte le temps qui nous traverse et rappelle que vivre est une épreuve.

Cette pièce qui raconte soixante ans de vie en une heure cinquante, servie par une distribution remarquable, se veut le reflet de la vie telle qu’elle se présente à chacun de nous, à la fois déroutante et superbe. Philippe Minyana comédien, metteur en scène et auteur d’une cinquantaine de textes de théâtre, nous livre avec justesse, précision malice et dérision, son point de vue sur la nature humaine.

A partir de 15 ans – durée : 1h50

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Théâtre – musique – chant lyrique

Philippe Minyana

Au bord d’un lac, quatre personnages : un jeune couple, une femme d’un certain âge et son frère. Comment

vivre ? Quand connaît-on la quiétude ? Un jour, le corps flanche et on a quatre-vingt-dix…

dernière mise à jour : 2022-10-11 par