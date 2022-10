Saison Culturelle > Spectacle « Mots premiers » Pontorson, 5 février 2023, Pontorson.

Saison Culturelle > Spectacle « Mots premiers »

Salle polyvalente Pontorson Manche

2023-02-05 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-05

Pontorson

Manche

Danse – théâtre

AK Entrepôt / Laurance Henry

«Ce que cache mon langage mon corps le dit.» – Roland Barthes (écrivain, philosophe).

MOts premiers réunit deux interprètes : le premier Harrison Mpaya est comédien, le second Jordan Malfoy est danseur contemporain, il est venu à la danse par le hip-hop avec l’expérience conjuguée du sol, de la rue, des battles. Chacun a donc déjà son propre langage, sa pratique et son expérience.

Dans MOts premiers chaque personnage tente de retourner à la parole originelle, de détricoter le savoir

pour retrouver l’émerveillement, l’étonnement, la fraîcheur du début. Chacun communique avec l’autre,

cherche un territoire commun en lâchant ce qui était acquis. Par où commencer ? À celui qui trouvera le

mot, le geste, le dessin le plus juste. Comment est-ce possible sans être dans le mimétisme du tout-petit ?

Ce pouvoir du tout-petit qui s’affranchit du réel, qui vit pleinement le présent, qui le traverse et qui construit

son propre langage, énonce ses premiers mots.

Dans un espace scénographique où espace public et espace scénique sont conçus dans une grande proximité, Harrison et Jordan cherchent et proposent une langue bien à eux, une langue primaire, un langage premier.

A partir de 2 ans – durée : 30 mn

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Pontorson

